Euro
8.53
Dolar
7.22
BIST 100
1,038.47
Altın
2,053.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.08.2020
Bakan Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirterek, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik göstergelerdeki hareketliliğe değindi.

Makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını vurgulayan Varank, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 'Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler' diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Bu zihniyet zillete mahkumdur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong tüm sakinlerine Kovid-19 testi yapacak
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi: Kurallardan taviz vermeyin
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Benzer haberler

Bakan Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor

Bakan Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor

Bakan Varank: Genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor

Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu

Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı

Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Bakan Varank: Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecek

Bakan Varank: Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecek
Türkiye'nin Otomobili Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı

Türkiye'nin Otomobili Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı