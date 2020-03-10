Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.
Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." diye konuştu.
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