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Ekonomi

Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 10.03.2020
Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." diye konuştu.

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