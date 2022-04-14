Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız." dedi.
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