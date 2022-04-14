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Ekonomi

Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 14.04.2022
Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız." dedi.

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