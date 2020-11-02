Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde
Bakan Varank, Türkiye İmalat PMI verilerinin ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay büyüme gösterdiğini belirterek, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde" dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyümenin öncü verilerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdiğini belirterek, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." ifadesini kullandı.
Büyümenin öncü verilerinden İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip, üst üste 5 ay büyüme gösterdi.— Mustafa Varank (@varank) November 2, 2020
Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu.
İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde. pic.twitter.com/zIPgddTmYm
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ekim ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.
Büyümenin öncü verilerinden olan PMI'nın ekimde 53,9'a ulaşarak, üst üste 5 ay yükseldiğine dikkati çeken Varank, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." ifadesine yer verdi.
Varank'ın paylaşımındaki grafiklere göre Türkiye, ekimde endekste elde ettiği değerle aralarında ABD, Çin, Güney Kore ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.