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Adalet Bakanı Gül, “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Varank: Eylülde 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.11.2020
Bakan Varank: Eylülde 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.

Bakan Varank, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." diye konuştu.

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