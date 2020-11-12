Bakan Varank: Eylülde 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.
Bakan Varank, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.