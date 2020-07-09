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Ekonomi

Bakan Varank bu yıl faaliyete geçen 583 üretim tesisinin isimlerini açıkladı

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?" eleştirilerine üretim tesislerinin isimlerini tek tek açıklayarak yanıt verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.07.2020
Bakan Varank bu yıl faaliyete geçen 583 üretim tesisinin isimlerini açıkladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılmış, burada yaptığı açıklamada, son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından muhalefetten, "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor? Bunlar nerede, yerini göstersinler." şeklinde eleştiriler gelmiş ve konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk yarısında, sadece organize sanayi bölgelerinde (OSB) 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir." ifadelerini kullandı.

"Üretim iştahı güçlü"

Mesajının devamında, "Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Varank, açılan 583 tesisin tam listesinin yer aldığı videoyu da yayınladı.

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