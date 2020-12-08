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Ekonomi

Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın." dedi.

Sefa Şengül   | 08.12.2020
Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın." ifadelerini kullandı.

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