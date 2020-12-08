Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın." ifadelerini kullandı.
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