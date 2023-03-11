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Ekonomi

Bakan Varank: Bir dizi eylem planını devreye alıyoruz

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Bakan Varank: Bir dizi eylem planını devreye alıyoruz

Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Zarar gören sanayi bölgelerinin inşası, bölgedeki yatırımların korunması, KOBİ'lere özel desteklerden bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi eylem planını devreye alıyoruz." dedi.

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