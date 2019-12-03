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Ekonomi

Bakan Varank: Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin İtalya ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.12.2019
Bakan Varank: Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika ziyaretinde, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

AFS Boru Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz'ın ev sahipliğindeki görüşmede, sanayileri arasında sıkı irtibat bulunan Türkiye ve İtalya'nın ekonomik ilişkileri ile gelecekte iş birliği yapılabilecek alanlar ele alındı.

Daha sonra fabrikada üretilen havalandırma sistemlerinin yanma, pozitif-negatif basınç dayanıklılık ve akustik gibi testlerinin yapıldığı Ar-Ge Kalite Kontrol ve Performans Ölçüm Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Varank, burada çalışmalara ilişkin Poyraz'dan bilgi aldı.

Bakan Varank, Türkiye'de iklimlendirme sanayisinin güçlü bir konumda olduğunu belirterek, sektörün katma değerli üretim ve ihracat yaptığını söyledi.

AFS'nin kendi finansmanıyla Ar-Ge çalışmaları yaptığına dikkati çeken Varank, "Özellikle sessiz ve yalıtımlı havalandırma sistemlerinde oldukça bilimsel faaliyetler yürütüyorlar ve güzel ürünleri var." dedi.

"Üçüncü ülkelerde ortak iş" vurgusu

Varank, İtalyan heyetle görüşme sırasında gelecek yıl 17 Mart'ta Milano'da gerçekleştirilecek MCE 2020 Fuarı'na davet edildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin söz konusu iklimlendirme fuarının en büyük partnerlerinden biri olacağını dile getirdi.

Türkiye ile İtalya'nın üçüncü ülkelerde ortak işler yapabileceğini vurgulayan Varank, "Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank'a ziyaretinde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Luigi Gentille, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ve Derneğin Genel Sekreteri Fatih Ayçin de eşlik etti.

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