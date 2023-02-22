Dolar
18.88
Euro
20.10
Altın
1,836.47
ETH/USDT
1,644.10
BTC/USDT
24,082.00
BIST 100
5,080.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Varank, AB Komisyonu heyetiyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Merve Özlem Çakır   | 22.02.2023
Bakan Varank, AB Komisyonu heyetiyle görüştü

Ankara

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, AB temsilcileri, depremin yol açtığı can kaybı ve yıkım nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

AB tarafından, toparlanma sürecinde Türkiye'ye yardım için yakın işbirliği vurgusu yapıldı.

AB ile Türkiye arasında mevcut işbirliği ve deprem sonrası dönemde AB üyesi ve aday ülke konumundaki ülkeler için afet sonrası süreçlerde devreye alınan AB'nin dayanışma fonu ve Uluslararası Donörler Konferansı kapsamında yeni kaynaklar geliştirilebileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da enkazında yaklaşık 100 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 3 şüpheli yakalandı
Piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, Türk halkına başsağlığı diledi
Batman'da depremzede çocuklara açılan anasınıfında eğitim veriliyor
Bolu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız öğrenci yaralandı
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor

Benzer haberler

Bakan Varank, AB Komisyonu heyetiyle görüştü

Bakan Varank, AB Komisyonu heyetiyle görüştü

Bakan Varank: "Evim Yuvan Olsun Projesi"nde 500 ev sisteme kaydoldu

Sanayici ile deprem bölgesi arasında yardım köprüsü kuruldu

Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı

Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet