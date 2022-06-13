Bakan Varank: 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyecekleri bildirdi.
Ankara
Bakan Varank, sosyal medya hesabından, nisan ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.
Özel sektör Türkiye ekonomisine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) June 13, 2022
Nisan 2022’de düzenlediğimiz 1.144 teşvik belgesiyle 31.176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 Milyar Liralık yatırımı destekleyeceğiz.
Bu yatırımların büyük çoğunluğu da komple yeni üretim tesisi olacak! pic.twitter.com/1MwLfVi2CX
Özel sektörün ülke ekonomisine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Nisan 2022’de düzenlediğimiz 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Bu yatırımların büyük çoğunluğu da komple yeni üretim tesisi olacak!" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.