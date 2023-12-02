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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Türkiye, IMO Konsey üyeliğine tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 143 ülkenin desteğiyle bugüne kadar ki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Bakan Uraloğlu: Türkiye, IMO Konsey üyeliğine tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin denizcilik alanındaki ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizcilik standartlarını belirleyen IMO'nun Konsey üyeliği seçimlerinin dün 33. Dönem Genel Kurulu'nda yapıldığını belirtti.

Seçim sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Türkiye, IMO Konsey üyeliğine 143 ülkenin desteğiyle tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin C kategorisinden seçildiğini ve IMO'nun karar organı niteliğindeki Konseyin 40 karar verici ülkesinden biri olduğunu aktardı.

Bu üyelikle Türkiye'nin, uluslararası toplumun güvenini kazanarak IMO Konseyindeki yerini koruduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Örgütün karar alma ve yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine 1999'dan bugüne kadar kesintisiz seçilen Türkiye, uluslararası denizcilikteki etkin rolü sayesinde bu göreve yeniden layık görülmüştür. Seçimlerde aldığımız desteğin arkasında denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsediğimiz başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO’nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz yer almaktadır."

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, bilgi ve tecrübesiyle IMO'nun çalışmalarına somut katkılarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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