Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,705.20
BTC/USDT
69,516.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım süresin 3,5 saate indiğini belirterek, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bakan Uraloğlu: Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.

Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Depremde zarar gören otomobillere "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 21 kişiye gözaltı
Gelecek hafta yağışlar azalacak, sıcaklıklar artacak

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz

Bakan Uraloğlu: Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet