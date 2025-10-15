Dolar
41.84
Euro
48.72
Altın
4,205.54
ETH/USDT
4,111.10
BTC/USDT
112,496.00
BIST 100
10,364.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." dedi.

15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) özel yayınında 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abone olduğunu belirterek, "22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nda su seviyesi düştü
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ülkeleri Ulaştırma Konferansı'na katılacak

Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ülkeleri Ulaştırma Konferansı'na katılacak

Bakan Uraloğlu: 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak

Türk Telekom 5G vizyonunu hologram teknolojisiyle tanıttı

Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü

Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü
5G finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artıracak

5G finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet