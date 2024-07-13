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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten vergi denetimleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Bakan Şimşek'ten vergi denetimleri açıklaması

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Aylık harcamaları 5 milyon liranın üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri, gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına aldıklarına vurgu yapan Şimşek, "IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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