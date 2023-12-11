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Ekonomi

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalarla sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz

Hülya Ömür Uylaş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalarla sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz

Ankara
Bakan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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