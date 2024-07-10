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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Bakan Şimşek: Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."


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