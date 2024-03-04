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Ekonomi

Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak

Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak

Ankara

Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." şeklinde konuştu.

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