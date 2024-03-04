Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak
Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.
Ankara
Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." şeklinde konuştu.
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