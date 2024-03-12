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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Şimşek: İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Bakan Şimşek: İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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