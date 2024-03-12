Bakan Şimşek: İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 12, 2024
Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.
Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük… pic.twitter.com/iXifjxdD9n
Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.