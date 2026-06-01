Bakan Şimşek: Ekonomimiz büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı."dedi.
Hülya Ömür Uylaş
01 Haziran 2026•Güncelleme: 01 Haziran 2026
Ankara
