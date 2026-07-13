Bakan Şimşek, Batman Havalimanı'nın uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edilmesini değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adım." ifadesini kullandı.