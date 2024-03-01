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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ana ticaret ortağımız AB'deki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecek

Bakan Şimşek, 2 aydır artan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecektir." dedi.

Zeynep Duyar  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Bakan Şimşek: Ana ticaret ortağımız AB'deki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayan Şimşek, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir." değerlendirmesini yaptı.


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