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Ekonomi

Bakan Selçuk: Kamu işçisinin zam pazarlığı inşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

Özcan Yıldırım   | 30.07.2019
Bakan Selçuk: Kamu işçisinin zam pazarlığı inşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.

Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

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