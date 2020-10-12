Euro
9.33
Dolar
7.90
BIST 100
1,176.70
Altın
1,923.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Bakan Selçuk: Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Mehmet Tosun   | 12.10.2020
Bakan Selçuk: Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu yıl ağustosta 8,2 milyon işçi, 2,6 milyon Bağ-Kur ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplam 13,1 milyon emekliye 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptıklarını belirten Selçuk, "Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığını ve en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini aktaran Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini hatırlattı.

"6 dini bayramda ödenen ikramiye tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı"

Selçuk, 2018'in Ramazan Bayramı'nda emeklilerin ilk bayram ikramiyesini aldığını, aradan geçen 6 dini bayramda ödenen ikramiye tutarının 64,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarının altını çizen Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'den Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine övgü
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bini aştı
Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı
Araştırmaya göre Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

Benzer haberler

Bakan Selçuk: Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik

Bakan Selçuk: Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik

Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor

Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 35 milyar liraya yaklaştı

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 35 milyar liraya yaklaştı