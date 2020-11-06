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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Bakan Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 06.11.2020
Bakan Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

TBMM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." diye konuştu.

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