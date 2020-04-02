Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirtti.
Ankara
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ ile Kovid-19’un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatında uygunluk yazısı şartı getirildiğine dikkati çekti.
(1/3) Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliğimizle Kovid19’un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilecektir.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) April 2, 2020
Söz konusu ithalatın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilebileceğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacak. Böylece Kovid-19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.