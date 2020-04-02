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Ekonomi, Koronavirüs

Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirtti.

Merve Özlem Çakır   | 02.04.2020
Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ ile Kovid-19’un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatında uygunluk yazısı şartı getirildiğine dikkati çekti. 

Söz konusu ithalatın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilebileceğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacak. Böylece Kovid-19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır."

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