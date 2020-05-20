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Ekonomi

Bakan Pekcan: Turquality Destek Programı'ndaki markaların desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 20.05.2020
Bakan Pekcan: Turquality Destek Programı'ndaki markaların desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık. Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak."

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