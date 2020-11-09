Bakan Pekcan: Pandemi sonrası küresel ekonomideki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "SAHA EXPO Sanal Fuarı"na video konferansla katılarak yaptığı konuşmada, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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