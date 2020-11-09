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Ekonomi

Bakan Pekcan: Pandemi sonrası küresel ekonomideki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 09.11.2020
Bakan Pekcan: Pandemi sonrası küresel ekonomideki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "SAHA EXPO Sanal Fuarı"na video konferansla katılarak yaptığı konuşmada, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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