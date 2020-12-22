Bakan Pekcan: En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen takip ettiklerini belirterek, "En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.
Bakan Pekcan, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, büyüme performansları ile dikkati çeken şirketlerin ödüllendirildiği bu etkinliği, şirketlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından oldukça değerli bulduğunu ifade etti.
Türkiye'nin genç ve dinamik bir ülke olduğunu dile getiren Pekcan, hızlı büyüme, kalkınma ve dünyanın en üst gelir grubundaki ülkeler arasına girme hedefleri çerçevesinde daha fazla katma değer üretmek, daha fazla ihracat yapmak bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Pekcan, son yıllarda ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomileri üzerindeki etkisine dikkati çekerek, salgının küresel ekonomide hem arz hem de talep yönlü bir şok yarattığını belirtti. Pekcan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en ciddi küresel ekonomik daralmanın yaşandığını ve bunun etkisinin devam ettiğini vurguladı.
Bugün itibarıyla ABD’deki yönetim değişikliğinin, ABD’nin küresel ticarete ilişkin politika tercihlerinde bir değişikliği beraberinde getirebileceğini kaydeden Pekcan, "Özellikle yeni bir transatlantik iş birliği yaklaşımı görebiliriz." dedi.
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma görüşmeleri
Bakan Pekcan, Brexit'e bağlı olarak, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında yeni ticaret rejiminin belirginleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek şöyle konuştu:
"Şu anda Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakınen takip ettiğimizi, İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek isterim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte, AB ile İngiltere anlaşmaya vardıkları anda kendi anlaşmamızı imzalayabilecek durumdayız. Ancak AB ile Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen anbean takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz."
Pekcan, süreci merak eden iş insanlarına yönelik de "Birleşik Krallık makamları ve AB ile yakın temastayız ve iş insanlarımıza mağduriyet yaratacak bir durum olmaması için çalışmalarımızı üstün bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"Türkiye küresel ekonominin kilit aktörlerinden birisi olmaya devam edecek"
Bölgeselleşme anlamında geçen günlerde önemli bir diğer gelişmeye tanık olduklarını söyleyen Pekcan, "Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN ülkelerini içine alan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girmesi öngörülen Anlaşma dünyanın en kapsamlı ticaret anlaşmasını teşkil ediyor. Türkiye olarak bu oluşumun etkilerini yakından takip ediyor ve gerekli inisiyatifleri alıyor olacağız." diye konuştu.
Pekcan, Kovid-19 salgınının da önümüzdeki süreçte küresel ticaret yapısına bazı etkilerinin olacağını dile getirerek, "Salgınla birlikte ve salgın sonrasında uluslararası firma ve üreticilerin, kendilerine ve tüketicilere daha yakın coğrafyalardaki tedarik ağlarına ağırlık vereceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin pek çok AB firmasına sorulduğunda, yakın gelecekteki en önemli tedarik ortakları arasında Türkiye’yi gösteriyorlar. Kuşkusuz bunda, Türkiye’nin AB’ye coğrafi yakınlığı ile birlikte, üretim ve ihracat altyapımızdaki dinamizm, kalite standartlarımız ve zengin beşeri kaynaklarımız önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin her durumda, küresel ekonominin kilit aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:
"Bugün AB iş çevrelerine sorduğunuzda, Türkiye ile Gümrük Birliği güncellemesine ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar, çünkü bunun kendileri için de ne kadar geniş bir açılım sağlayacağını, yeni iş imkanlarını doğuracağını biliyorlar. Kovid-19 salgını aslında bize, uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede, umuyoruz ülkeler birbirlerine suni engeller çıkarmadan, adil rekabet şartlarında ticaret ve yatırım ilişkilerine devam ederler. Bizler uluslararası rekabet anlamında firmalarımıza ve rekabet gücümüze güveniyoruz. Sizlerin yenilikçi yaklaşımlarınıza, işletmelerinizde inovasyon yapma gayretlerinize ve üretim azminize güveniyoruz. Sizlerin bu azim ve çabasının ülkemizin kaynakları ile birleşmesiyle hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız."
"Türkiye'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine özel önem veriyoruz"
Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, Türkiye'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine özel önem verdiklerini belirterek, bakanlık çalışmalarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu" çalışmalarına katkı sağladıklarını söyledi.
İş dünyasından gelen talep ve önerilere oldukça duyarlı ve açık olduklarını dile getiren Pekcan, özel sektör temsilcilerinin dahil olduğu İstişare Kurulunun bu yıl 11 kez toplandığını ve bu hafta yılın 12'nci ve son toplantısını icra edeceklerini bildirdi.
Pekcan, ihracatta devlet destekleri, Eximbank finansman imkanları, esnaf-sanatkar ve kooperatiflere sunulan faiz indirimli kredi imkanları ile özel sektörün yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bakanlığın markalaşma, firma gereksinim destekleri, firmalara online danışmanlık gibi destekleri de olduğuna dikkati çekti.
E-ticaretle ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini aktaran Pekcan, "Ülkemizdeki e-ticaret kullanımında etkinliğin artırılması için e-ticaret sitelerine üyeliği ihracatta devlet destekleri kapsamına aldık. Ayrıca bu yıl hayata geçirdiğimiz e-ticaret.gov.tr adresinden erişilebilen E-Ticaret Bilgi Platformu sektörümüzün gelişimi için önemli bir kaynak niteliği taşıyor." dedi.
"İhracat yapmayan 15 bin 770 firmamızın güçlü ihracat potansiyeli var"
Pekcan, bakanlık olarak ticareti ve ihracatı tüm bölgelere ve tabana daha fazla yayabilmek amacıyla "81 İlde İhracata İlk Adım" programını hayata geçirdiklerini söyledi.
Tüm Türkiye'ye yönelik bir analiz gerçekleştirerek, güçlü ihracat potansiyeline sahip olmalarına rağmen henüz ihracat yapmamış firmaları belirlediklerini anlatan Pekcan, "Şu ana kadar 76 ilimizden 15 bin 770 firmamızı bu anlamda tespit etmiş durumdayız. Bu firmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine özel mentorlük hizmeti sağlayacağız." diye konuştu.
"En yükseği, en ileriyi hedeflememiz gerekiyor"
İhracatı tabana yaymak amacıyla kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilere yönelik, eğitim, mentorlük ve networking programlarının da devam edeceğini bildiren Pekcan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin dijital ekonomiye adaptasyonu ve katma değerli üretim ve ihracat artışı için de ne gerekiyorsa sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülke olarak hedeflerimiz bunu gerektiriyor, en yükseği, en ileriyi hedeflememizi gerektiriyor. Küresel tedarik ve değer zincirlerinin değişim ve dönüşüme uğradığı bu dönemde bu zincirin önemli bir halkası olan Türkiye'nin etkinliğini daha da güçlendireceğine ve yoluna daha da güçlenmiş bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz, bunu biliyoruz. Buna, en başta sizin gibi başarılı şirketlerimiz sayesinde gerçekleştirebileceğimizi de biliyoruz."
Pekcan, ilk 100 şirket arasına giren firmaları tebrik ederek, "Sağlık alanında olduğu kadar ekonomi alanında da önemli bir mücadele verdiğimiz bu günleri atlatıp yolumuza daha da güçlenerek hep beraber devam edeceğiz. Devlet-millet dayanışmasıyla bu zor dönemin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.