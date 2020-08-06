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Ekonomi

Bakan Pekcan: Dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'i satın almasına ilişkin, "Peak Games ve Rollic Games gibi Bakanlığımız desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.08.2020
Bakan Pekcan: Dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'in hisselerinden yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ortaya konulan başarıya dikkati çeken Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Peak Games ve Rollic Games gibi Bakanlığımız desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, İhtisas Serbest Bölgelerimiz ile küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız."

Pekcan, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini dijital oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerine ve dünyayla rekabet edebilecek birçok yerli oyun yazılım ve bilişim şirketinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Başta dijital oyun sektörü olmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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