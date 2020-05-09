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Ekonomi

Bakan Pekcan: Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförleri tam izolasyonla gemiye binebilecek

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.05.2020
Bakan Pekcan: Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförleri tam izolasyonla gemiye binebilecek

Ankara

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek." dedi.

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