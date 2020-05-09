Bakan Pekcan: Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförleri tam izolasyonla gemiye binebilecek
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek." dedi.
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