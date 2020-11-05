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Ekonomi

Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."

Merve Özlem Çakır   | 05.11.2020
Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." dedi.

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