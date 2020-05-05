Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira yem desteği veriyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin uzaktan eğitimine ilişkin düzenlenen tanıtım programında konuştu.
Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." dedi.
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