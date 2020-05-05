Euro
7.67
Dolar
7.06
BIST 100
99,431.34
Altın
1,698.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanıtım programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira yem desteği veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." dedi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 05.05.2020
Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira yem desteği veriyoruz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin uzaktan eğitimine ilişkin düzenlenen tanıtım programında konuştu.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kovid-19 tedbirleri
Brezilya'da Bolsonaro'nun Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını paylaşmaması tartışma yarattı
MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Trump yönetiminin 'ABD'de ekonominin açılmasıyla Kovid-19'da tekrar büyük artış beklediği' iddia ediliyor
Kovid-19 tanısı alanlar evcil hayvanlarıyla temastan kaçınmalı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira yem desteği veriyoruz

Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira yem desteği veriyoruz

DSİ ve TOKİ arasında sulama alanında iş birliği protokolü imzalandı

Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak

Bakan Pakdemirli: Kimsenin ürünü tarlada, hayvanı elinde kalmayacak

Bakan Pakdemirli: Kimsenin ürünü tarlada, hayvanı elinde kalmayacak
Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek

Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek
Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak

Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak