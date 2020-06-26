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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisine ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 26.06.2020
Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık

Ankara

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan TMO'nun, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

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