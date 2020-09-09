Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceklerini belirtti.
İzmir
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceklerini belirtti.
Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini kaydenen Pakdemirli, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.
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