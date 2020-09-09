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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceklerini belirtti.

Yusuf Şahbaz   | 09.09.2020
Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceklerini belirtti. 

Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini kaydenen Pakdemirli, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi. 

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