Euro
7.70
Dolar
6.85
BIST 100
116,709.90
Altın
1,775.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: 38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticiye, 38,6 milyon lira tutarındaki destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla yapılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 03.07.2020
Bakan Pakdemirli: 38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek

Ankara

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bu zorlu pandemi döneminde, özveriyle ve durmadan çalışan bütün üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'de aktarılacak. Devlet olarak üreticilerin her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Sizler ürettikçe bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödediğimiz Süt İçerik Analiz Desteğimiz de bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 10 bini geçti
Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 1000'i aştı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: 38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek

Bakan Pakdemirli: 38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek

Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Türkiye’nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası açıldı

Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık

Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık
Muz üretimi yılda 550 bin tonu buldu

Muz üretimi yılda 550 bin tonu buldu
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi

Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi