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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TMO'ya ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 01.09.2020
Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO)  ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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