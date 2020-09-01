Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TMO'ya ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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Başta #Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine ürünlerini teslim eden üreticilerimize #fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 1, 2020
Bugün itibariyle 3.2 milyon TL üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı.
Bereketli olsun.