Bakan Pakdemirli: 243 bin 128 üreticiye (Çiğ süt) 424 milyon 194 bin lira ödeme bugün yapılmaya başlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticiye 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödemenin bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.
Erzurum
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız." dedi.
Bakan Pakdemirli, destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.