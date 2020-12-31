Euro
9.12
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,897.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2021 yılında tarım-orman sektörüne toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Enes Duran   | 31.12.2020
Bakan Pakdemirli: 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yayımladığı yeni yıl mesajında, tarımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl büyüdüğünü ve ülke genelindeki gıda stokları ve market raflarında sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. 

Söz konusu başarının, çiftçinin ve üreticiye ait olduğunu belirten Pakdemirli, "Tarım sektörümüz 2020'de her çeyrekte büyüme göstermiştir. İlk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2021 yılını da tarımda önemli bir büyümeyle kapatacaklarına inandıklarını belirterek, bu yılın 9 ayında tarımsal hasılanın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatının ise yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını bildirdi.

Birçok ülke salgın döneminde gıda alanında önemli güçlükler yaşarken, Türkiye'de alınan tedbirlerle çiftçi ve üreticilerin çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Pakdemirli, bu gayret sonucunda 83 milyon vatandaşın sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Küçükbaşta yıl bazında son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık

Pakdemirli, salgın döneminde üretimde rekorlar kırdıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde bitkisel üretimde bu yıl, 2019'a göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla göre 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artış ile bir yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık. Hamdolsun, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği'nde birinci, büyükbaşta ikinci sıradayız."

Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere, büyük önem verdiklerini belirten Pakdemirli, "2020 yılında; tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37 gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 2021 yılının üretici ve çiftçiler başta olmak üzere bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Çebi: Endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz

Bakan Pakdemirli: 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz

Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti
Bakan Pakdemirli: Tarımda büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımayı bilgi ve inovasyonla yapabiliriz

Bakan Pakdemirli: Tarımda büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımayı bilgi ve inovasyonla yapabiliriz
Bakan Pakdemirli: 889 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün başlayacak

Bakan Pakdemirli: 889 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün başlayacak