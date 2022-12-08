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Ekonomi

Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 08.12.2022
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarıyla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir bütçe hedefi doğrultusunda bugün, bakanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gün boyu, yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

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