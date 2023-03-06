Bakan Nebati: (Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması) Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz
Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ile TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalanmasını değerlendirdi.
Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 6, 2023
Kararın önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:
"Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."