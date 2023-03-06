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Ekonomi

Bakan Nebati: (Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması) Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz

Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Bakan Nebati: (Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması) Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ile TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalanmasını değerlendirdi.

Kararın önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."

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