Dolar
18.64
Euro
19.43
Altın
1,777.90
ETH/USDT
1,279.90
BTC/USDT
17,067.00
BIST 100
5,079.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirilen antrenmanla sürdürüyor.
logo
Ekonomi

Bakan Nebati: Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

Uğur Aslanhan   | 01.12.2022
Bakan Nebati: Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, "Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı
Anayasa Mahkemesinden aleni olmayan konuşması kaydedilen kişinin başvurusunda hak ihlali kararı
Muş'ta kar nedeniyle kapanan Üçevler grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

Benzer haberler

Bakan Nebati: Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

Bakan Nebati: Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet