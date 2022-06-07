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Ekonomi

Bakan Nebati: Nakit dengesinin fazla vermesi uygulanan mali disiplinin somut bir göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen ay ve ocak-mayıs döneminde nakit dengesinin fazla vermesinin uygulanan mali disiplinin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Enes Duran   | 07.06.2022
Bakan Nebati: Nakit dengesinin fazla vermesi uygulanan mali disiplinin somut bir göstergesi

Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından, Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesinin mayısta 149,2 milyar lira fazla verdiğini belirten Bakan Nebati, "Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde ocak-mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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