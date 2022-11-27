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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Nebati haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 27.11.2022
Bakan Nebati haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlığın vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ettiğini bildiren Nebati, "Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, yürüttükleri vergi incelemeleri ve denetimlerde, masumiyet karinesini gözeterek, 85 milyon vatandaşın emanetinin bilincinde olarak, Hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

Vergi müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda, vergi kaçakçılığı nedeniyle, 4,5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken, vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."

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