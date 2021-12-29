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Ekonomi

Bakan Nebati: Dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.12.2021
Bakan Nebati: Dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında

Ankara

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