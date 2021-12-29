Bakan Nebati: Dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında." dedi.
Ankara
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