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Ekonomi

Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan   | 05.01.2023
Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum

İstanbul

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