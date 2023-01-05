Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.