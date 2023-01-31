Dolar
18.81
Euro
20.38
Altın
1,902.66
ETH/USDT
1,572.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
5,040.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iç borçlanmanın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uygulanan uzun vadeli borçlanma stratejisiyle vadeyi 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardıklarını ifade etti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 31.01.2023
Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, borç yönetim politikalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Etkin borç yönetimi anlayışı neticesinde, iç borçlanmanın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunda eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attıklarına işaret eden Nebati, "İç borçlanmamızın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimizle vadeyi 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

İç borçlanmanın maliyeti geriledi

Nebati, 2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyetinin de 2022 yılı aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, "Türk lirası cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak, borç stokumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek
Van'da 9 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Benzer haberler

Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı

Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı

Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor

Bakan Nebati: Milli gelirimizin büyük kısmı artık faize değil yatırıma harcanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Bakan Nebati, AB yetkililerine Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak

Bakan Nebati, AB yetkililerine Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak
Bakan Nebati: Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinde üst sıralara taşıyacağız

Bakan Nebati: Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinde üst sıralara taşıyacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet