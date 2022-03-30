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Ekonomi

Bakan Muş: KDV indirimini yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız

Ticaret Bakanı Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indirimine ilişkin, "KDV İndirimi fiyatlara yansıtmayan ve fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.03.2022
Bakan Muş: KDV indirimini yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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