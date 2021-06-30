Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı bekleniyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.
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Ekonomi

Bakan Muş: Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı bekliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.06.2021
Bakan Muş: Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı bekliyoruz

Ankara

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