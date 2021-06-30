Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı bekleniyor

Bakan Muş: Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı bekliyoruz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.
Ankara
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