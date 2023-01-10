Bakan Kurum: TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık." dedi.
Ankara
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