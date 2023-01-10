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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Kurum: TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık." dedi.

Aylin Dal   | 10.01.2023
Bakan Kurum: TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk

Ankara

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